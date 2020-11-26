Зеленський тримає "руку на пульсі" і стежить за перебігом хвороби в Україні.

Жорсткий локдаун введуть в Україні у випадку погіршення епідемічної ситуації.

Про це в коментарі УП повідомила прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель.

Вона зазначила, що президент тримає «руку на пульсі» і стежить за перебігом хвороби в Україні. Банкова, переконує Мендель, підготувалася до різних сценаріїв розвитку подій.

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«За умови погіршення ситуації, Україна буде повинна його (локдаун – УНІАН) впровадити. Для збереження насамперед життя людей, а також нашої медичної системи», – відповіла жінка.

Однак локдаун для Зеленського є «крайнім заходом для покращення епідеміологічної ситуації».

Прес-секретарка додала, що нині Раді пропонують підтримати низку законопроектів для фінансової допомоги бізнесу в адміністративній сфері та в оподаткуванні.

Також ініціювали покриття частин зарплат, соцвиплат незахищеним верстам населення, кредитні канікули й дешеві кредити.

Локдаун з прив’язкою до новорічних й різдвяних свят вже обговорюють в уряді. Ідею тотального карантину на три тижні підтримав міністр культури Олександр Ткаченко, а глава МВС Арсен Аваков висловився про необхідність місячної зупинки країни.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

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Автор: УНІАН