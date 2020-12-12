Дати для локдауну обрали з огляду на прогнози фахівців щодо зростання кількості інфікованих та хворих на грип.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що жорсткого карантину під час святкувань Нового року та Різдва все одно ніхто б не дотримувався, пояснюючи це «ментальністю».

Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

Читайте такожСтепанов уточнив, що заборонять під час локдауну у січні

Глава МОЗ ще раз нагадав, що обмеження посилюють заради розірвання ланцюга передачі хвороби.

«Але ми живемо в Україні! І ми бачимо, як іноді виконуються ті обмеження, які ми вводимо. Є наша ментальність. Ми розуміємо, що якщо жорсткий карантин вводиться в якихось європейських країнах - його дотримуються... Ми розуміємо, що в нашій країні, іноді, коли написано, що ресторан повинен працювати до 22:00, але ми бачимо роботу до 01:00, і так далі», – відповів Степанов.

Він додав, що уряд балансує між епідеміологічними показники та звичайним життям, маючи на увазі врахування економічних можливостей країни пережити посилення карантину.

Дати для локдауну обрали з огляду на прогнози фахівців щодо зростання кількості інфікованих та хворих на грип, зауважив міністр.

Введення зимового локдауну уряд схвалив ввечері 9 грудня. Посилення карантину відбудеться після православного Різдва – з 8 по 24 січня.

За словами глави фракції «Слуги народу» Олександра Корнієнка, рішення стало компромісом між Києвом та регіонами, оскільки місцева влада наполягала на «робочому» грудні заради малого та середнього бізнесу.

Водночас Кабінет міністрів продовжив «помаранчеву» зону, яка діє на сьогодні, до кінця зими. При цьому МОЗ рекомендувало дозволити закладам громадського харчування працювати на годину довше – до 23:00.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН