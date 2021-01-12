Бондаренко каже: порушень карантину в Києві небагато.

У Києві під час локдауну продовжать роботу атракціони й ковзанки.

Про це заявив заступник міського голови Володимир Бондаренко в ефірі каналу "Україна 24".

"Міська рада не заперечує, оскільки вважає, що функціонування таких видів відпочинку на відкритому повітрі за дотримання протиепідемічних заходів в принципі мінімізує ризик захворювання. Але кінцеве рішення приймала Держпродспоживслужба, відповідно, вона також погодилася з таким рішенням", - сказав він.

Чиновник додав, що за результатами перших днів локдауну в Києві у більшості дотримуються встановлені обмеження.

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"Немає підстав станом на сьогодні навіть обмежувати вхід до станцій метрополітену, немає великої тисняви. Мінімальна кількість протоколів про порушення складається в останні дні. За вчора таких протоколів було лише 6", - пояснив Бондаренко.

Він нагадав, що у громадському транспорті можна їздити тільки на сидячих місцях у кількості відповідно до паспорта транспортного засобу.

Як відомо, в Києві вже почали демонтаж новорічних локацій, а ялинки стоятимуть до 14 січня.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень з собою).

Також не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування навчальних закладів, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Одночасно працює громадський транспорт.

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Автор: Юрій Годован