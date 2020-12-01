Міністр охорони здоров’я Максим Степанов оцінив імовірність зупинки громадського транспорту під час введення в країні зимового локдауну.
Про це він повідомив в ефірі Україна 24.
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Глава МОЗ зауважив, що метою посилення карантину є зменшення тиску на медичну систему.
«Це головний показник, який ми беремо до уваги», – пояснив він.
Тиск, продовжує міністр, зменшується завдяки розриву ланцюга передачі хвороби.
Під час локдауну працюватимуть не тільки маркети й аптеки, а й об’єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарень, співробітникам яких треба якось діставатися на роботу.
«З точки зору епідеміології та того, що в нас усе, що буде прописано у жорсткому карантині й буде зачинено, ми не вважаємо, що це створюватиме проблему і вплине на показники захворюваності. Бо у таких випадках у транспорті не буде ніякого час-пік», – наголосив Степанов на уточнення ведучого, чи рекомендуватиме МОЗ зупиняти громадський транспорт.
Таку ж думку висловив й міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він зазначив, що не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати не будуть, що стосується міжнародного авіасполучення, то слід враховувати ситуацію в іншій країні.
Локдаун в Україні: що вже відомо
- За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.
- Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.
- У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.
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