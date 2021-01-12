Тривалість навчальних занять зберігається: 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45 хвилин для 5-12 класів.

Тривалість навчального заняття під час дистанційного формату лишається незмінною.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

«Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який набув чинності з 1 січня, обмежує час безперервної роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами. Водночас тривалість навчальних занять, визначена ст. 10 закону України «Про повну загальну середню освіту», лишається незмінною», - йдеться у роз’ясненні.

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У МОН зазначають, що у зв’язку з посиленими протиепідемічними заходами 8-24 січня 2021 року школи працюють у форматі дистанційного навчання. «Він передбачає синхронну та/або асинхронну взаємодію вчителя та учнів під час занять. У синхронному режимі вчитель та учні одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції», - йдеться в повідомленні.

Так, обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання: для учнів 1 класу - не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів - 20-25 хвилин; для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять - до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин; при здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів - не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

Отже, тривалість навчальних занять, визначена законом «Про повну загальну середню освіту», зберігається: 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45 хвилин для 5-12 класів. Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером для уникнення ризиків для здоров’я.

У Міносвіти наголошують, що санітарний регламент передбачає, що під час роботи з технічними засобами навчання обов’язковим є проведення вправ з рухової активності та гімнастики для очей.

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Важливо також, що не кожне навчальне заняття обов’язково проводиться з використанням синхронного режиму взаємодії вчителя та учнів. «Школа може скласти розклад занять, згідно з яким деякі заняття проходять лише асинхронно. Відповідно до положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою школи, має організовуватися в синхронному режимі», - йдеться в повідомленні.

Водночас рівномірність розподілу цього часу між різними навчальними предметами і доцільність чергування занять з використанням синхронного та асинхронного режимів забезпечує керівник закладу освіти.

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Автор: Юлія Янкевич