Зимовий локдаун запроваджений з 8 по 24 січня.

У партії «Слуга народу» відповіли, чому Кабінет міністрів посилив карантин після новорічних свят.

Про це повідомляє ТСН.

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Голова фракції Олександр Корнієнко пояснює, що таким чином вони запобігли двом локдаунам. Оскільки до і під час святкування Нового року про обмеження все одно забули б.

Корнієнко вважає це рішення уряду «компромісом» між Києвом і місцевою владою. Регіони не хотіли локдауну в грудні, уточнив глава політичної сили.

Зимовий локдаун запроваджений з 8 по 24 січня. Протягом цього періоду в Україні зачинять усі непродовольчі магазини, фітнес-клуби; ресторани й кафе будуть працювати лише «на виніс», а освітні заклади, крім дитячих садків, підуть на карантин.

Громадський транспорт, зокрема міжобласне сполучення, працюватиме у штатному режимі.

Водночас уряд продовжив «помаранчеву» зону, яка діє на сьогодні, до кінця зими. При цьому МОЗ рекомендувало дозволити закладам громадського харчування працювати на годину довше – до 23:00.

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Автор: Яна Ставська