На думку міністра, потрібен жорсткий карантин на три-чотири тижні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав введення повного локдауну через поширення коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Міністр також озвучив термін, на який потрібно вводити жорсткий карантин.

"Моя особиста точка зору - що необхідно вводити локдаун якомога швидше, тривалістю три або чотири тижні. Не потрібно про це ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про дуже системні, великі ризики для здоров'я наших людей", - сказав він.

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За словами Авакова, локдаун потрібно вводити як тільки влада буде готова сформулювати деталі й механізми компенсацій людям, які постраждають від карантину. Міністр сподівається, що це відбудеться найближчими днями.

"Тому я тут радикальний, і завжди такий був: потрібно вводити локдаун негайно", - резюмував глава МВС.

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введенню жорсткого карантину під час зимових свят.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

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Автор: Юрій Годован