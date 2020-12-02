Протягом останніх двох тижнів рівень підтримки карантину вихідного дня зменшився з 49 до 44%.

58% українців підтримують введення локдауну на новорічні свята, водночас 40% - проти цього.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 28-30 листопада.

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Вказується, що протягом останніх двох тижнів рівень підтримки карантину вихідного дня зменшився з 49 до 44% (кількість противників зросла з 49 до 54%). Лише 34% українців очікують, що внаслідок його запровадження зменшиться поширення коронавірусу, натомість 64% - не погоджуються з цим.

Водночас, підтримка запровадження «жорсткого карантину» (локдауну) зросла з 36 до 42% (кількість противників зменшилась з 61 до 55%). Аналогічно, зросла кількість респондентів (з 55 до 58%), які вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться. При цьому, 58% опитаних підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% - проти цього).

Як проводилося опитування

Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,0%.

Карантин в Україні

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення до кінця листопада карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

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Автор: Костянтин Гончаров