Зранку клієнти могли зайти в магазин, обрати будь-який товар і оформити його як "онлайн-замовлення".

У перший день локдауну в Києві та області відкрилися щонайменше два будівельні супермаркети мережі "Епіцентр", попри введене обмеження на продаж непродовольчих товарів.

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Про це повідомляє «Страна». Так, у селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині "Епіцентр" з ранку працював, хоча і з серйозними обмеженнями. Біля входу встановили дві каси, через які можна замовити товар онлайн, але консультант попереджає, що замовлений товар можуть доставити тільки додому.

Безпосередньо на місці, в самому "Епіцентрі", можна купити лише товари першої необхідності, які не потрапляють під обмеження.

Інша ситуація склалася в одному з київських "Епіцентрів" - за адресою Кільцева дорога, 1Б. зранку клієнт міг зайти в магазин, вибрати на полиці потрібну річ, після чого в спеціальному вікні оформити обраний товар як онлайн-замовлення.

Таким чином можна було придбати будь-який товар, від викрутки до обігрівача. Але за такою схемою конкретно цей магазин пропрацював до обіду. О 14: 00 вхід до зали закрили. Консультант не зміг пояснити, з чим це пов'язано. Біля входу в магазин вишикувалася черга з більш ніж півсотні людей.

"Зараз біля входу буде встановлена каса, де клієнти зможуть оформити онлайн замовлення, після оформлення та оплати співробітник магазину винесе придбаний товар", - пояснив консультант. Товар видають прямо біля входу в магазин, а не доставлять додому.

Зазначається, що "Епіцентр" повернувся до такої ж схеми роботи як це було під час карантину вихідного дня.

Локдаун в Україні

Сьогодні в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.

Посилені заходи набули чинності з 00:00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.

Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.

Непродовольчі ринки будуть закриті.

Обмеження на торгівлю в карантин

Під час посилення карантину дозволені:

торгівля продовольчими товарами;

робота аптек и ветаптек;

робота медзакладів;

продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корму для тварин.

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Автор: Дмитро Захаров