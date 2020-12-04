МОЗ пропонуватиме ввести жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю на три тижні - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України пропонуватиме уряду ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю на три тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Наразі ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв'язку з COVID-19", - сказав міністр.

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За його словами, у зв'язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації все одно залишається на достатньо високому рівні, МОЗ бачить необхідність "збити цю хвилю розповсюдження COVID-19 і довести її до мінімально можливих цифр".

"Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту повинна бути протягом трьох тижнів", - сказав Степанов.

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Локдаун в Україні: що відомо

За даними ряду ЗМІ, в Україні можуть ввести жорсткий карантин вже в грудні. Відомий можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, проте його дата поки невідома.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що не хотів би введення повного жорсткого карантину на новорічні свята.

3 грудня ЗМІ повідомили, що Кабінет Міністрів України розглядає варіант введення локдауну на три тижні після Нового року з 2 по 21 січня.

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Автор: Леся Лещенко