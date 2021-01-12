Раніше голова МОЗ запропонував продовжити жорсткі карантинні обмеження й після 24 січня.

У Міністерстві культури та інформаційної політики виступили проти ідеї голови МОЗ Максима Степанова щодо продовження жорсткого карантину після 24 січня.

Про це написав у своєму Телеграмі керівник Мінкульту Олександр Ткаченко.

"Жорсткий карантин почався лише п’ять днів тому. А Максим Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун в Україні після 24 січня. Перед тим, як приймати такі рішення, хочу запитати у колеги – чи не зарано із висновками?", - зазначив він.

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Ткаченко вважає, що варто надати конкретні факти, які можуть слугувати підставою для продовження жорсткого карантину. "Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу", - вважає міністр.

Він додав, що у разі початку відповідної дискусії на рівні Кабміну Мінкульт не буде підтримувати ініціативу МОЗ.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень з собою).

Також не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування навчальних закладів, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Одночасно працює громадський транспорт.

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Автор: Юрій Годован