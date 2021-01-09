У Львівській області поліцейські виявили понад 60 порушень карантинних обмежень.
Читайте такожДо чого тут контрацептиви та шкарпетки: Степанов пояснивши логіку заборонив під час локдаунуПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
"Протягом першої доби після введення "карантину зимових канікул", поліцейські Львівської області виявили 63 порушення карантинних вимог і склали адміністративні матеріали щодо порушників", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначають, що створено додаткові мобільні групи, які реагують на факти порушення карантинних обмежень суб'єктами підприємницької діяльності, перевізниками, а також громадянами.
"Ми проводимо профілактичну та роз'яснювальну роботу з керівниками та працівниками суб'єктів господарської діяльності та громадянами. Однак, якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності", - зазначив заступник начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Дмитро Михалець.
Локдаун в Україні
- Сьогодні в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.
- Посилені заходи набули чинності з 00:00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.
- Навчальні заклади працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.
- Кафе, бари, ресторани та всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.
- У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.
- Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.
- Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.
- Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.
- Непродовольчі ринки будуть закриті.
Обмеження на торгівлю в карантин
- Забороняється діяльність побутових магазинів.
- Інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які належать до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв'язку, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.
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