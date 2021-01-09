У поліції зазначають, що створено додаткові мобільні групи, які реагують на факти порушення карантинних обмежень суб'єктами підприємницької діяльності, перевізниками, а також громадянами.

У Львівській області поліцейські виявили понад 60 порушень карантинних обмежень.

Читайте такожДо чого тут контрацептиви та шкарпетки: Степанов пояснивши логіку заборонив під час локдаунуПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

"Протягом першої доби після введення "карантину зимових канікул", поліцейські Львівської області виявили 63 порушення карантинних вимог і склали адміністративні матеріали щодо порушників", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що створено додаткові мобільні групи, які реагують на факти порушення карантинних обмежень суб'єктами підприємницької діяльності, перевізниками, а також громадянами.

"Ми проводимо профілактичну та роз'яснювальну роботу з керівниками та працівниками суб'єктів господарської діяльності та громадянами. Однак, якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності", - зазначив заступник начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Дмитро Михалець.

Локдаун в Україні

Сьогодні в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.

Посилені заходи набули чинності з 00:00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Навчальні заклади працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

Кафе, бари, ресторани та всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.

Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.

Непродовольчі ринки будуть закриті.

Обмеження на торгівлю в карантин

Забороняється діяльність побутових магазинів.

Інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які належать до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв'язку, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Янкевич