В уряді розглядають два можливі варіанти посилення обмежень.

Кабінет міністрів має намір ввести жорсткі карантинні обмеження на період новорічних свят.

Читайте такожЛікарка висловилася щодо тритижневого локдауну на новорічні свята в УкраїніПро це розповіло джерело у Кабміні, пише «Сьогодні».

Зазначається, що розглядають два можливі варіанти локдауну: на два або на три тижні.

За словами джерела, вже наступної середи, 2 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить із заявою та анонсує відповідні зміни.

Посилення карантину в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, та відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав запровадження повного локдауну через поширення коронавірусу.

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Автор: УНІАН