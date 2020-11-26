Карантин в Україні / УНІАН, Сергій Чузавков
Кабінет міністрів має намір ввести жорсткі карантинні обмеження на період новорічних свят.
Читайте такожЛікарка висловилася щодо тритижневого локдауну на новорічні свята в УкраїніПро це розповіло джерело у Кабміні, пише «Сьогодні».
Зазначається, що розглядають два можливі варіанти локдауну: на два або на три тижні.
За словами джерела, вже наступної середи, 2 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступить із заявою та анонсує відповідні зміни.
Посилення карантину в Україні: що відомо
- 11 листопада Кабмін прийняв рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, та відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав запровадження повного локдауну через поширення коронавірусу.
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