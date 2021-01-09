Період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності на COVID-19 у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят.

При прийнятті рішення щодо нинішнього жорсткого карантину уряд врахував думку українців стосовно новорічних святкувань.

Читайте такожВ Україні введено не локдаун, а жорсткий карантин - СтепановЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

«Коли ми приймали постанову, ми мали багато дискусій. Ми врахували все, в тому числі бажання і думку суспільства щодо святкування новорічних свят, святкування Різдва. В цьому ми не схожі на деякі європейські країни - у нас є свої традиції, свої звички, і саме тому ми виходили з цих речей. Але ми чітко знаємо, чому ми вводили, і ми пояснюємо, чому нам необхідно з 8 по 24 січня провести цей жорсткий карантин. Це пов’язано з COVID-19, з сезонним зростанням кількості хворих на грип, і ці карантинні заходи так само вплинуть на розвиток грипу», - сказав міністр.

За його словами, якби зараз не були введені посилені протиепідемічні заходи, то, згідно з прогнозами МОЗ, вже за декілька тижнів довелося б вводити ще більш жорсткий карантин «з повною забороною деяких речей в країні».

«Чому ми опираємося на такі прогнози? Період введення посилених карантинних обмежень, тобто з 8 по 24 січня, збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності на COVID-19 у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят. Під час святкувань відбулося активне переміщення населення на території України та за її межами. Люди відвідували родичів у регіонах... Через регіональне переміщення збільшився ризик поширення інфекції на всіх територіях», - сказав Степанов.

Він додав, що, як наслідок, у МОЗ прогнозують збільшення кількості інфікованих, які будуть джерелом інфекції для оточення і становитимуть епідемічну небезпеку.

«Наразі головне завдання для держави - не допустити нову хвилю заражень від тих, хто вже інфікувався під час свят. За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання кількості захворілих, і ми не можемо допустити, щоб це була чергова дуже сильна хвиля COVID-19», - наголосив міністр.

Локдаун в Україні

8 січня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.

Посилені заходи набули чинності з 00:00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.

Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.

Непродовольчі ринки будуть закриті.

Обмеження на торгівлю в карантин

Під час посилення карантину дозволені:

торгівля продовольчими товарами;

робота аптек и ветаптек;

робота медзакладів;

продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корму для тварин.

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Автор: Катерина Жирій