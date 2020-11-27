В Україні пропонують посилити карантин, в тому числі і на період новорічних свят.

У Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розповіли, чи працюватимуть навчальні заклади у разі запровадження в Україні жорсткого карантину.

Читайте також"Все дуже просто": в ОП розповіли, коли влада може ухвалити рішення про локдаунСитуацію прокоментував член комітету, народний депутат Роман Грищук, пише «Телеграф».

«Школи та дошкільні навчальні заклади працюватимуть навіть під час локдауну. Їхня робота відбуватиметься в штатному режимі з плановими канікулами», - заявив він.

За словами нардепа, є рекомендації Міносвіти: йти на карантин, якщо в групі або навчальному закладі є випадки зараження COVID-19.

На уточнююче запитання, як локдаун відіб'ється на студентах, нардеп нагадав, що виші вже давно перейшли на дистанційний режим роботи.

Посилення карантину в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 до 30 Листопада карантину вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав введення повного локдауну через поширення коронавірусу.

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Автор: Катерина Шварц