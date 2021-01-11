За три дні поліцейські склали 848 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей та винесли 3 тис. 658 постанов за недотримання маскового режиму.

В Україні з 8 січня виявили порушення карантинних обмежень у роботі понад 1,5 тисячі закладів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«З 8 січня правоохоронці виявили порушення карантинних обмежень у роботі понад 1,5 тисячі закладів», - йдеться в повідомленні.

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Вказується, що за три дні поліцейські склали 848 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей та винесли 3 тис. 658 постанов за недотримання маскового режиму.

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9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень із собою).

Також не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працює громадський транспорт.

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Автор: Костянтин Гончаров