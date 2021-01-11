За словами, кореспондента видання, відділи із "забороненими" товарами в багатьох маркетах вже не обгороджені стрічками.

Ряд супермаркетів Києва, де з настанням жорсткого карантину обмежили продаж товарів повсякденного вжитку, прибрали стрічки.

Про це повідомляє "Сегодня" у своєму Telegram-каналі.

«"Заборона" скасовується? У супермаркетах Києва розблокували доступ до шкарпеток і навіть каструль. Принаймні, у нашого "агента" складнощів не виникло", - йдеться в повідомленні.

За словами кореспондента видання, відділи із "забороненими" товарами в багатьох маркетах вже не обгороджені стрічками, тут просто повісили попередження, що товар не продається. Тим самим, покупцям відкрили доступ до товарів.

"Ми ж розуміємо, як вам жити без шкарпеток і пакетів для сміття", - відповіла касир на питання, чи можна купити ці товари.

Кореспондент також похвалився, що зміг без проблем купити собі шкарпетки і пакети для сміття.

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Автор: Денис Прядко