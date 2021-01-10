У Тернополі можуть працювати лише ті підприємці, робота яких дозволена постановою Кабінету міністрів.
Про це мер Тернополя Сергій Надал повідомив у Facebook.
"Ми зробили все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі. Але наша пропозиція урядом не була підтримана. Я вважаю, що ситуація з захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна. У Тернополі вона не є критичною, однак Кабінет міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України", - написав мер.
Він додав, що школи переходять на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті.
"Щодо підприємців: працювати у нашому місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду", - наголосив Надал.
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Відмова від введення локдауну в Тернополі: що відомо
- 6 січня міськрада Тернополя вирішила не посилювати карантинні обмеження з 8 січня.
- 9 січня мер міста повідомив, що правоохоронці складають адмінпротоколи на тих, хто продовжив працювати, і спрогнозував скасування рішення міськради про скасування локдауну.
Локдаун в Україні
- 8 січня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження. Всього обмеження триватимуть 16 днів.
- Навчальні заклади працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.
- Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.
- У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.
- Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.
- Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.
- Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.
- Непродовольчі ринки будуть закриті.
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