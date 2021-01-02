З 8 січня в Україні буде суттєво посилено карантин.

У перші дні 2021 року, які для багатьох є вихідними, українці прагнуть вийти до центру своїх міст, щоб зануритися в святкову атмосферу. Чи не найбільше це видно по центральних вулицях Києва, які заполонили жителі та гості столиці.

Відповідні відео з'явилися ввечері 2 січня в соцмережах.

Зокрема, Телеграм-канал "Киев сейчас"показав, що відбувається між Софійською та Михайлівською площами, які є центром новорічних локацій.

"Центр Києва за тиждень до посилення карантину...", - йдеться в повідомленні. На кадрах видно, що майже ніхто в натовпі не носить маски не дотримується норм соціальної дистанції.

Ще кілька відео опубліковані в іншій спільноті столиці в Facebook - "Позняки Осокорки Харьковский". Учасниця групи описала враження після відвідування Контрактової та Поштової площ.

"Не рекомендую прогулянку вечірнім Подолом. Нескінченна черга на фунікулер, на каток, на колесо огляду. Забитий машинами і людьми", - пише киянка.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

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Автор: Юрій Годован