Адміністраціям потрібно внести зміни до розкладу занять і погодити з роботодавцями графік і формат, за яким учні проходитимуть практику в цей період.

З 8 до 24 січня заклади профтехосвіти мають здійснювати навчання учнів виключно в дистанційній формі.

Як повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки, відповідне роз'яснення розміщено на сайті відомства.

Тому, як зазначається, вже зараз адміністраціям потрібно внести зміни до розкладу занять і погодити з роботодавцями графік і формат, за яким учні проходитимуть практику в цей період.

Складати окремий графік для відпрацювання практики потрібно лише в разі, якщо її проходження припадає на січень 2021 року. За таких обставин графік погоджується також із учнем, а далі затверджується наказом директора профтеху. Якщо організувати практику в такий спосіб неможливо через особливість професії, то її слід провести після завершення посилених карантинних обмежень.

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Важливо, що для учнів, які проживають у гуртожитках, продовжують діяти рекомендації з організації протиепідемічних заходів, затверджених постановою головного санітарного лікаря ще в серпні.

«Ми вкотре звертаємо увагу закладів на необхідність дотримання правил, які запобігають поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Управлінці на місцях мають у запасі майже 3 тижні, щоб адаптувати освітній процес до нових вимог, а головне, поінформувати працівників закладів про майбутні зміни. Вони стосуються не лише переходу на дистанційну роботу, а й мінімізації фізичних контактів між учасниками освітнього процесу», - зазначив заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Окрім планування навчання в дистанційному форматі, адміністраціям слід скласти гнучкий графік режиму роботи працівників профтеху на цей період.

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Автор: Леся Лещенко