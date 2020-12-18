Більшість шкіл в Україні під час локдауну в січні відправлятимуть на канікули.
Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "Україна", пише "Сьогодні".
"Взагалі позиція Міністерства освіти і науки така ж, як і ВООЗ, і Міністерства охорони здоров'я України: перші-четверті класи, як і дитячі садки, повинні вчитися. Але є з 8 по 24 січня так званий локдаун", – сказав міністр.
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Він уточнив, що школи, у яких канікулярний фонд вже закінчився, підуть на дистанційне навчання. Як запевняє міністр, такий формат єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми.
Локдаун в Україні: що відомо
- 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.
- Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.
- Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.
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