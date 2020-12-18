Дехто буде на канікулах, на інших чекатиме дистанційне навчання.

Більшість шкіл в Україні під час локдауну в січні відправлятимуть на канікули.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "Україна", пише "Сьогодні".

"Взагалі позиція Міністерства освіти і науки така ж, як і ВООЗ, і Міністерства охорони здоров'я України: перші-четверті класи, як і дитячі садки, повинні вчитися. Але є з 8 по 24 січня так званий локдаун", – сказав міністр.

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Він уточнив, що школи, у яких канікулярний фонд вже закінчився, підуть на дистанційне навчання. Як запевняє міністр, такий формат єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Юрій Годован