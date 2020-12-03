Нині в Україні діють обмеження «помаранчевої» зони карантину.

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет пояснив режим роботи освітніх закладів після того, як уряд не продовжив карантин вихідного дня.

Про це т.в.о міністра повідомив на брифінгу МОН 3 грудня.

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Нині в Україні діють обмеження «помаранчевої» зони карантину.

«Дитячі садочки і 1-4 класи працюють у звичайному режимі та з дотриманням усіх карантинних норм», – пояснив Шкарлет. Водночас в аудиторії та класи пускатимуть не більш ніж 20 осіб.

Тимчасовий очільник міністерства зауважив, що на роботі шкіл і садочків позначаться насамперед показники захворюваності на COVID-19 серед вчителів та учнів.

«Треба враховувати, якщо 50% колективів учнів переходять на самоізоляцію, заклад тоді у повному обсязі переводиться на самоізоляцію», – додав т.в.о МОН.

Локдаун в Україні: що відомо

2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.

Зазначимо, уряд повідомить про нові обмеження за 7 днів до їх запровадження.

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Автор: УНІАН