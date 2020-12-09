Згідно з опублікованим проектом постанови, Кабінет міністрів може ввести локдаун вже з 8 по 25 січня. Однак остаточно з рішенням визначаться у другій половині дня.
Про це пише LB.ua.
За словами співрозмовників, обговорення щодо цього досі триває. Карантин, запроваджений до кінця року, продовжиться до 28 лютого 2021 року.
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Що заборонять на час зимового локдауну
- Відвідування закладів освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів.
- Робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс та на доставку та закладів харчування в аеропортах. У готелях заборонено роботу ресторанів з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.
- Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.
- Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.
- Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом.
- Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших, у тому числі новорічних) заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та спортивних заходів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів, за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів
- Діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.
Товари та послуги першої необхідності:
- товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів
- пальне
- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Робота транспорту, храмів, музеїв, кіно й ресторанів
У проекті йдеться про рекомендації уряду щодо встановлення дистанційного режиму роботи. При цьому громадський транспорт, найімовірніше, не зупинятимуть.
Додатково до вже чинних карантинних заходів пропонується, зокрема, обмежити кількість відвідувачів у храмах.
Заборонять приймання відвідувачів до кінотеатрів й закладів культури з наповненістю понад 50% місць у кожному приміщенні, а також музеїв, що ігнорують обмеження на кількість відвідувачів з розрахунку 1 особа на 1щ квадратних метрів.
Громадським закладам на годину продовжили час роботи – до 23:00, однак розрахункові операції заборонені з 22:00.
Вранці 9 грудня ЗМІ також писали про ще один сценарій введення жорсткого карантину – з 1 по 14 січня. За словами джерел журналістів, на період посилення обмежень в Україні дозволять працювати лише продуктовим, аптекам і церквам. Ресторани й кафе зможуть продовжити роботу «на виніс».
Зимовий локдаун: що відомо
- 11 листопада Кабінет міністрів відмовився продовжувати «карантин вихідного дня». Натомість міністерство охорони здоров’я запропонувало посилити обмеження на час новорічних й різдвяних свят на три тижні.
- За словами глави МОЗ Максима Степанова, під час локдауну влада не зупинятиме громадський транспорт і авіасполучення.
- Президент Володимир Зеленський пояснив введення локдауну в січні, а не в грудні турботою про малий і середній бізнес, оскільки грудень – один з найприбутковіших місяців року.
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