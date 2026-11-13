Лубінець відповів, чи обговорюється можливість проведення гуманітарної місії в Костянтинівці

Така місія необхідна для інших міст Херсонщини, де через російську окупацію і постійні російські обстріли склалися надзвичайно складні умови для проживання.

Місто Костянтинівка Донецької області, яке контролюється Силами оборони України, не входить до переліку міст, які розглядаються для проведення гуманітарної місії за прикладом окупованих Олешок на Херсонщині. Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець сказав під час виступу на засіданні Тимчасової слідчої комісії.

"Про Костянтинівку - на теперішній час мені невідомо щодо напрацювання будь-якої подібної гуманітарної місії. Вперше я почув про цю ініціативу, як і напевно усі громадяни України, із засобів масової інформації після зустрічі між президентом Російської Федерації та спецпредставниками з боку Сполучених Штатів", - відзначив Лубінець.

Як відзначив омбудсман, місто Констянтинівка взагалі не лунала серед потенційних населених пунктів, в яких можуть бути організовані подібні гуманітарні місії як це було в Олешках.

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"Хоча попередній список таких населених пунктів у нас є, але в перше чергу, ми зосередили свою увагу на Херсонській області, а саме на території Херсонщини, яка тимчасово окупована Російською Федерацією", - додав Лубінець.

Також йому відомо, що подібна гуманітарна катастрофа - надзвичайно складні погані умови для проживання, в яких знаходяться громадяни України, - зараз не тільки в Олешках, а й в інших населених пунктах Херсонської області.

Ідеї Путіна

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ініціатор війни й очільник Кремля Володимир Путін запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки на Донеччині за досвідом Олешків.

Водночас, радник із питань комунікацій президента України Дмитро Литвин натякнув на те, що РФ хоче використати цю місію для власних військових цілей.

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