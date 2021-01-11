Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко попереджає, що від його імені шахраї виманюють гроші.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі, отримав інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають про те, що я опинився у скрутній ситуації, і просять перевести значну суму коштів на рахунок! Потім телефонує фейковий Ляшко з такого ж фейкового Телеграм-каналу з моїм особистим фото. Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти грошима", - повідомив він.
Ляшко наголосив, що це діють шахраї. "Жодних телефонних дзвінків від мене не надходило! Будь ласка, відразу перевіряйте інформацію та у жодному разі не переводьте гроші на рахунки аферистів!"- закликав він.
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