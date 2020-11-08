Міністр юстиції прокоментував прийнятий Верховною Радою 6 листопада закон про штрафи для громадян за відсутність маски в громадських місцях і транспорті.

Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що набрання чинності новим законом про штрафи за порушення карантину в Україні за відсутність маски на вулиці штрафувати не будуть.

Про це він сказав у своєму відеозверненні у Facebook.

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За словами міністра, також не штрафуватимуть неповнолітніх.

Малюська вважає, що штрафи від 17 до 34 тис.грн за порушення будь-яких правил карантину були несправедливими, оскільки не всі порушники могли їх сплатити. Він нагадав, щоб врегулювати ці питання, 6 листопада Верховна Рада ввела штрафи для громадян за відсутність маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 грн.

"При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатимуть поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування відразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці", - поясни міністр юстиції.

Закон про штрафи

6 листопада Верховна Рада прийняла урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання розповсюдженню COVID-19 (№ 3891).

Зокрема, законом встановлюється, що перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

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Автор: Тамара Отовська