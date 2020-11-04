За дотриманням вимоги надягати захисну маску стежитиме Муніципальна охорона.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про посилення контролю за дотриманням маскового режиму пасажирами метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

"Київ посилює контроль за дотримання заходів безпеки в комунальному громадському транспорті, зокрема, в метро. Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни і пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму, то в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми, силами Муніципальної охорони, посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть" - наголосив Кличко.

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Він пояснив, що такі заходи вживатимуть, перш за все, для безпеки самих пасажирів, оскільки найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті.

Нагадаємо, вчора в столичному метрополітені, попри карантин, в години пік вранці і ввечері утворилися величезні натовпи з пасажирів.

Коронавірус в Україні та Києві: останні дані

Станом на 4 листопада в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу - за добу підтвердили 9 542 заражень. Це вперше, коли в країні за добу зафіксували понад 9 тисяч нових випадків COVID-19. Попереднім антирекордом було 8 899 випадків зараження на добу.

У Києві за добу виявили 856 нових хворих на COVID-19, 17 осіб померли. Від коронавірусу в столиці померли від початку епідемії 816 осіб. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 40 390.

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Автор: Інна Андаліцька