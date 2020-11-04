Київський міський голова Віталій Кличко заявив про посилення контролю за дотриманням маскового режиму пасажирами метрополітену.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.
"Київ посилює контроль за дотримання заходів безпеки в комунальному громадському транспорті, зокрема, в метро. Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни і пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму, то в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми, силами Муніципальної охорони, посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть" - наголосив Кличко.
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Він пояснив, що такі заходи вживатимуть, перш за все, для безпеки самих пасажирів, оскільки найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті.
Нагадаємо, вчора в столичному метрополітені, попри карантин, в години пік вранці і ввечері утворилися величезні натовпи з пасажирів.
Коронавірус в Україні та Києві: останні дані
- Станом на 4 листопада в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу - за добу підтвердили 9 542 заражень. Це вперше, коли в країні за добу зафіксували понад 9 тисяч нових випадків COVID-19. Попереднім антирекордом було 8 899 випадків зараження на добу.
- У Києві за добу виявили 856 нових хворих на COVID-19, 17 осіб померли. Від коронавірусу в столиці померли від початку епідемії 816 осіб. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 40 390.
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