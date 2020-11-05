На станціях працюватимуть поліція і "Муніципальна варта".

Відсьогодні, 5 листопада, у метро Києва посилюють контроль за дотриманням пасажирами «маскового режиму». Журналісти дізналися, на яких станціях побільшає правоохоронців для перевірки громадян.

Про це пише Сегодня.

Контроль посилять на найбільш завантажених станціях Київського метрополітену, а також на пересадочних вузлах з великим потоком пасажирів:

Вокзальна;

Чернігівська;

Лісова;

Лівобережна.

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Правоохоронці стежитимуть за пасажирами на входах. Комунальники хочуть збільшити кількість поліції й на перонах станцій, а також у вагонах.

За словами заступниці начальника Київського метрополітену Наталії Макогон, «Муніципальна варта» працюватиме автономно: вони будуть робити людям зауваження і співпрацюватимуть з поліцією.

На територію столичного метро пасажирів без маски не впускають з дня його відкриття після карантину – 25 травня. На станціях регулярно лунають оголошення з вимогами негайно надягнути маску. Кількох громадян вдалося оштрафувати на 17 тисяч гривень.

Про посилення контролю за дотриманням маскового режиму пасажирами метрополітену 4 листопада заявив мер столиці Віталій Кличко.

Він пояснив, що такі заходи вживатимуть насамперед для безпеки самих пасажирів, оскільки найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті.

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Автор: Яна Ставська