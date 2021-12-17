Собака забив на сполох та врятував дитину від смерті.

У Бостоні (США) собака на прізвисько Генрі врятував маленьку доньку своїх власників, у якої були проблеми з диханням через хворобу.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на маму дівчинки Келлі Ендрю.

Ендрю також розповіла про зворушливу історію у Twitter.

"Минулої ночі пес постійно заходив в дитячу кімнату та будив дочку", — пише Келлі.

Читайте такожВ Одесі жінка била собаку: "лупцювала з метою виховання" (відео)За словами жінки, Генрі щоразу перевіряв дитину, і коли зрозумів, що вона перестала дихати - підняв галас.

Молоді батьки відреагували миттєво. Вони поїхали до лікарні. На щастя медикам вдалося вчасно прочистити дихальні шляхи та врятувати дівчинку.

"Ми провели ніч у лікарні. Я не знаю, що було б, якби він нас не розбудив. Ми не заслуговуємо на собак", - зазначила власниця Генрі.

Пізніше Ендрю додала, що вони вже повернулися додому, стан дівчинки стабільний, загрози життю немає. Водночас батько дівчинки написав, що цього дня "хтось обов’язково отримає стейк". За його словами, до Генрі вони завжди ставились і ставитимуться, як до "короля замку".

Як повідомляв УНІАН, у Києві в парку жінка покинула собаку Джека. Хазяйка залишила з ним записку, в якій написала, що поїхала до Польщі на заробітки та до собаки не повернеться.

Згодом стало відомо, що в Києві псу знайшли нову родину. Люди дізналися про сумну долю собаки та вирішили його прихистити.

Однак і нова родина відмовилася від Джека. Його повернули до притулку.

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Автор: Марта Гичко