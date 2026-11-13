Московській церкві остаточно заборонили богослужіння у двох храмах Києво-Печерської лаври

Московський патріархат більше не проводитиме богослужінь в Успенському соборі і Трапезній церкві Верхньої лаври.

Північний апеляційний господарський суд 12 листопада залишив без задоволення апеляційну скаргу монастиря "УПЦ МП" (Московського патріархату) у справі щодо усунення перешкод у користуванні Успенським собором і Трапезною церквою з Трапезною палатою на території Верхньої лаври Києво-Печерської лаври.

Це рішення є остаточним і вже набрало законної сили, овідомила віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики, міністр культури України Тетяна Бережна у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Апеляційний суд підтвердив рішення на користь держави і Національного заповідника Києво-Печерської лаври.

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Представники Московського патріархату вимагали через суд відновити доступ до цих будівель для проведення богослужінь та релігійних обрядів, наполягаючи, що договори користування продовжили діяти.

Раніше, Господарський суд міста Києва 13 червня 2023 року відмовив у задоволенні позову, після чого монастир подав апеляцію. Апеляційна інстанція 12 листопада 2026 року теж відмовила Московському патріархату і підтвердила рішення на користь Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Як відзначила Бережна, Успенський собор і Трапезну церкву з Трапезною палатою монастир використовував на підставі двох договорів про почасове безоплатне користування від 17 червня 2016 року. Однак, трок їхньої дії завершився 31 грудня 2022 року. Національний заповідник заздалегідь повідомив про завершення строку дії договорів і те, що не продовжуватиме їх надалі.

Удар по Києво-Печерській лаврі

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 червня Росія завдала серйозної шкоди багатьом об'єктам Києво-Печерської лаври. Зокрема, найбільше постраждав Успенський собор. Влучання російського ударного дрона відбулося прямо у Стефанівський приділ, сталося сильне займання. Уся верхня частина собору палала.

Києво-Печерська лавра - більше новин

Додамо, що з 14 липня у Лаврі знову відкрили для паломників і відвідувачів Дальні печери Лаври.

Ближні печери Києво-Печерської лаври відкрилися для вірян та відвідувачів у контрольованому режимі з 25 лютого 2026 року.

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