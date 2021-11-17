Мова йде про запровадження обов'язкової вакцинації для персоналу та відвідувачів.

Міністерство охорони здоров’я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що у "жовтій" зоні посилять карантин, запровадивши обов'язковий повний курс вакцинації.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 17 листопада.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися від коронавірусу при наявності антитіл"Наразі Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників, так і для відвідувачів", - розповів Ляшко.

Очільник МОЗ зазначив, що сімейні лікарі повинні активніше комунікувати з пацієнтами, нагадувати їм про необхідність вакцинації та про отримання другої дози вакцини найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксували 18 668 нових випадків інфікування коронавірусом, серед них - 1312 дітей та 403 медпрацівники. Госпіталізували 4 468 людини із підозрою чи підтвердженим COVID-19. Тим часом одужали 20 211 хворих.

В Україні понад 9 мільйонів українців повністю імунізовані проти COVID-19. За минулу добу вакциновано 294855 українців.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко