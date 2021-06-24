На Київському водосховищі знайшли тіло чоловіка, який разом з дітьми потонув чотири дні тому.
Як повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, близько 14:30 його тіло виявили місцеві мешканці.
Пошуки чоловіка тривали до сьогоднішнього дня.
На Київському водосховищі потонули три людини: подробиці трагедії
Читайте такожНа Київському морі знайшли тіло дитини, яка зникла з батьком20 червня рятувальники отримали повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули троє осіб: батько 1985 року народження та дві дитини 2011 та 2017 років народження.
Одну дівчинку з води дістали місцеві мешканці та передали медикам, але дорогою у лікарню дитина померла.
Тіло іншої дівчинки було знайдено на відстані понад 10 кілометрів від місця зникнення - поблизу села Козаровичі.
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