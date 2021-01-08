За словами депутата, локдаун - "це додаткові міри безпеки перед можливим бунтом".

Народний депутат Юрій Камельчук (фракція СН) виступив проти локдауну та вакцинації. Він також виклав низку положень теорії змови, що виникла навколо карантину та пандемії COVID-19.

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У своєму Facebook депутат розповів, що «подав запит до Президента, про відміну незаконного локдауну», однак у ВР не вистачило на нього голосів.

«Lockdown - додаткові міри безпеки перед можливим бунтом. Більшість країн світу піддалися цим маніпуляціям. Чому? Бо не аналізують, а лише реагують на інформацію, яку їм постачають звідусіль. Цікаво, в яких ще фруктах і напоях треба провести плр-тести, щоб зрозуміти, що тести на коронавірус не реагують хіба що самі на себе. Та й то не факт», - висловився він.

За словами Камельчука, карантинні обмеження в світі – «частина тесту, як реагуватиме суспільство на те, що йому нав‘язують».

«Примусова вакцинація - це спосіб створення додаткових штучних кордонів та привід підкорити непідкорених», - продовжує він.

Парламентар стверджує, що тканинна маска нібито знижує прихід кисню до організму на 20% та збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Він також боїться вакцинації.

«Вакциниція, на жаль, уже приность смерті. Препарати містять давно відомі шкідливі інгрідієнти. Політики демонструють нам псевдовакцинацію з шприцами без голок чи уколами через футболку. Сценаристи просування псевдопанацеї просто фантастичні маркетологи. Спочатку заходять через лідерів думок. Тільки як перевірити, що саме було введено людині на відео? Ніяк. Просто повірити. Телевізор ж не обманює!», - висловився він.

Нагадаємо, адекватні дійсності та науково обґрунтовані дані про пандемію коронавірусу публікують МОЗ і Центр громадського здоров'я.

Хто такий Камельчук

Народний депутат Юрій Камельчук відомий скандальними конспірологічними заявами.

У грудні Камельчук в ефірі українського телеканалу заявив, що коронавірус – це "вигадана хвороба", а вакцинація може бути небезпечною. "Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.

Не всі колеги по фракції підтримали Камельчука. Згодом йому довелося пояснювати власні слова про коронавірус.

Примітно, що ще восени Камельчук озвучував в ефірі одного з телеканалів конспірологічні теорії про коронавірус і тестування, але тоді вони оминули увагу ЗМІ.

Він також заявив, що іноземці через повій забирають енергію в українців.

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Автор: Дмитро Захаров