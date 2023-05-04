OTP входить до числа 50 найбільших банків росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через його підтримку російської агресії в Україні.

Як повідомляється на сайті НАЗК, причиною цього рішення є позиція керівництва банку продовжувати діяльність у росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

НАЗК зазначає, що міжнародна фінансова група OTP є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи, має дочірні банки у Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

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"OTP входить до числа 50 найбільших банків росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більше ніж в 1 850 населених пунктах держави-терориста, що підкреслює його важливість для економіки росії, яка бореться з санкціями Заходу та намагається їх обійти", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК також зазначають, що, за інформацією ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим, надаючи їм можливість оформити відстрочку.

"При цьому, банки посилаються на закон рф від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звані Донецьку та Луганську "народні республіки", - йдеться у повідомленні.

Визнання спонсорами війни

OTP Bank - вже 24 компанія, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни.

Раніше до цього переліку була віднесена австрійська банківська група Raiffeisen Bank International - компанія продовжувала працювати на російському ринку, а також вела свою діяльність в так званих ДНР та ЛНР.

Також НАЗК визнало спонсором війни китайського технологічного гіганта Xiaomi, який наразі є лідером з продажу смартфонів на російському ринку.

Також до цього переліку включені французькі корпорації Yves Rocher та Auchan, які не припинили свою діяльність у Росії.

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