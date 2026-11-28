Такі підприємства зможуть зберегти можливість бронювати працівників під час переходу на нові правила.

Термін дії відстрочок працівників критично важливих підприємства продовжили до 20 грудня цього року. Однак, як повідомили в Міноборони, такі відстрочки потрібно додатково зареєструвати через портал "Дія".

Зміни пов’язані з введенням у жовтні нових правил бронювання відповідно до постанови №1328. Зазначається, що критично важливі підприємства зможуть зберегти можливість бронювати працівників під час переходу на нові правила.

"Бронювання, строк яких завершився, підприємства мають самостійно продовжити через портал "Дія" – відстрочки не подовжуватимуться автоматично, навіть якщо строк дії відповідних наказів продовжено. Для цього протягом п’яти днів після набрання чинності постановою Мінцифри має забезпечити необхідні технічні зміни", - зазначено в повідомленні.

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Також додається, що кількість заброньованих працівників не має перевищувати 95 відсотків. Якщо наразі їх більше, то кількість потрібно скоротити самостійно.

Крім того, уряд уточнив порядок визначення кількості працівників, яких можуть бронювати підприємства ОПК. Міноборони не зазначатиме конкретну кількість військовозобов’язаних працівників, які підлягають бронюванню. Тому підприємства зможуть бронювати до 95% своїх військовозобов’язаних працівників без встановлення конкретного числового ліміту в рішенні.

Посилення контролю

У міністерстві розповіли, що посилено контролю за ти, що підприємства дійсно відповідали статусу критично важливих. При цьому підстави для перегляду статусу розширено. Зокрема, можуть бути враховані звернення податківців щодо несплати ПДВ та інших податків.

"Така інформація може стати підставою для розгляду питання про скасування статусу критично важливого підприємства", - пояснили у відомстві.

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Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Рішення передбачає перехідний період до 20 грудня 2026 року.

На підприємствах, які мають статус критично важливих, не змінюється ліміт заброньованих працівників. Але змінюється база розрахунку: ліміт визначатимуть від кількості військовозобов’язаних працівників підприємства, а не від чисельності, зазначеної в рішенні Міноборони чи Міненерго.

Окрім того, з 27 жовтня 2026 року правила отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства стали суворішими. Тепер компаніям недостатньо відповідати фінансовим або галузевим критеріям. Щоб отримати або продовжити статус критично важливого, підприємство повинно довести, що припинення його діяльності негативно вплине на обороноздатність країни, життєзабезпечення населення, роботу критичної інфраструктури або макрофінансову стабільність держави.

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