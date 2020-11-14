Підприємці обурені через чергові обмеження влади, які залишають людей без роботи й заробітку.

У Чернівцях понад 300 підприємців комунального підприємства «Калинівський ринок» перекрили рух транспорту на вулиці Старожучківський шлях, вимагаючи у влади скасувати «карантин вихідного дня».

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 9:00 група підприємців зібралась на ринку, щоб обговорити проблеми, які у них виникли у зв’язку із запровадженням нових карантинних обмежень.

Як повідомив УНІАН підприємець Василь Шкробанець, через «карантин вихідного дня» тисячі підприємців та працівників Калинівського ринку залишаються без роботи та заробітку.

«Тому ми вирішили сьогодні зібратися, щоб звернути увагу влади до наших проблем», – наголосив він.

Приблизно 300 людей вийшли на перекриття вулиці поблизу Калинівського ринку. Вони безперервно ходять по пішохідному переході, не пропускаючи жоден транспортний засіб.

14 листопада о 00.00 почав діяти «карантин вихідного дня», який обмежує роботу підприємств громадського харчування (крім послуг на винос), торгово-розважальних центрів, розважальних центрів, суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення тощо.

Міська влада Чернівців трактує відповідну постанову Кабінету міністрів як таку, що забороняє у вихідні дні роботу ринків, за винятком продуктових рядів. Про це повідомив заступник міського голови Чернівців Олександр Паскар.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство "Міський торгівельний комплекс "Калинівський ринок" - торговельний комплекс, що перебуває у власності територіальної громади Чернівців. Він займає площу більше 35 га, формує значну частину міського бюджету та дає роботу тисячам чернівчан. Калинівський ринок є найбільшим ринком Чернівецької області та входить до списку одних з найбільших базарів України.

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Автор: Микола Кобилюк