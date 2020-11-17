З середи мерія Чорноморська переходить на дистанційний режим роботи.

У новообраного мера міста Чорноморська Одеської області Василя Гуляєва виявили COVID-19.

Про це сам Гуляєв повідомив у соціальних мережах.

За його словами, він двічі пройшов обстеження: перший раз результат аналізів був негативним, другий - позитивним.

Тому з середи, 18 листопада, мерія Чорноморська переходить на дистанційний режим роботи.

Василь Гуляєв: хто він такий

Василь Гуляєв, 1963 р.н.., переміг на виборах міського голови Чорноморська 25 жовтня поточного року. Був висунутий кандидатом від партії «За майбутнє».

Гуляєв був депутатом ВР VIII скликання.

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Автор: Лариса Козова