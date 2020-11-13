Раніше таке ж рішення ухвалили у Слов'янську.

Місто Краматорськ, яке наразі є обласним центром Донеччини, не буде запроваджувати карантин вихідного дня. Раніше аналогічне рішення ухвалили в сусідньому Слов'янську.

Про рішення влади у Facebook написав мер Краматорська Андрій Панков.

"Хочу всіх повідомити, що міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не прийматиме рішення про введення карантину "вихідного дня" в нашому місті в ці вихідні. Пояснюю, чому. На нашу думку, обмеження, що вводяться постановою КМУ №1100 від 11 листопада по всій Україні не враховують суттєвої різниці між містами і мають бути переглянуті. Такі рішення мають прийматись виключно на місцях", - стверджує Панков.

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За його словами, у закладах громадського харчування немає скупчень навіть ввечері, а їх власники організували дотримання необхідних протиепідемічних заходів. Чиновник закликав містян дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, а без нагальної потреби взагалі не виходити з дому.

"Відповідний лист із проханням врахувати нашу думку сьогодні відправив до Кабінету міністрів України", - резюмував мер Краматорська.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та запровадження карантину вихідного дня.

Відтепер в Україні діє загальнонаціональний карантин з обмеженнями, які були прописані для регіонів з "помаранчевої" зони карантину.

Влада низки міст вже заявила про небажання запроваджувати карантин вихідного дня. У Кабміні наголосили, що ігнорувати постанову про карантин на місцях не можна.

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Автор: Юрій Годован