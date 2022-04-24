УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Маріуполі на тлі російської агресії в Україні.

Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.

Ситуація в Маріуполі-трансляція нижче:

01.10 В Донецкой области был объявлен отбой воздушной тревоги.

00.40 Была объявлена воздушная тревога в Донецкой области, жителей попросили пойти в укрытия.

00.25 Стало известно, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал 23 апреля одним из самых трудных дней обороны Мариуполя.

"Лупят по "Азовстали" вообще из всего, что только есть… Сказали, что "штурмовать мы не будем"… и, по словам президента, сегодня стреляют с моря, с воздуха, с суши, танки, короче, все-все, из чего можно стрелять", - отметил он.