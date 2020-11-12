Підприємці будуть блокувати дорогу доти, доки до них не під’їдуть представники влади.

Підприємці перекрили дорогу Київ-Чоп у Рівненській області. Протестувальники вимагають скасувати карантин вихідного дня.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За інформацією журналістів, акцію підтримали 70 власників ресторанів і кав’ярень. Вони стверджують, що новий тип обмежень просто вб’є їхній бізнес.

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Проте громадяни пропускають автомобілі вибірково, інші водії застрягли у великому заторі й не приховують свого обурення.

Протестувальники тримають великі яскраві банери: «Згідно з Конституцією, цей заклад працюватиме за графіком Епіцентру і Криворіжсталі». Інші демонстранти заблокували дорогу й продовжують ходити пішохідним переходом.

"Це зібрались представники малого і середнього бізнесу, щоб влада почула нас і скасувала "карантин вихідного дня" – він просто вб'є малий і середній бізнес. В основному – це ресторанна сфера зібралась, але приєднались також, я бачу, постачальники", – розповів Суспільному учасник акції, підприємець Олександр Муленко.

Підприємці наголосили, що блокувати трасу не припинять, доки до них не під’їдуть представники влади. На місці події чергують правоохоронці, які вже попередили громадян про кримінальну відповідальність за перерваний рух на трасі.

Карантин вихідного дня: що відомо

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що завдяки карантину вихідного дня в Україні припиниться зростання числа хворих COVID-19 "ураганними темпами".

На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

Від запровадження карантину вихідного дня вже відмовилася низка міст, зокрема Рівне, Львів та Слов'янськ. У Львові навіть мають намір судитися з Кабміном.

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Автор: Яна Ставська