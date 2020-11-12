Розглядати питання про карантин будуть вже наступного тижня.

У Рівному вирішили не запроваджувати карантин вихідного дня у найближчі суботу та неділю.

Про це повідомляє місцеве видання "7 днів" із посиланням на заяву міського голови Володимира Хомка.

"Найперше чекаємо сьогодні селекторної наради в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна. Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже прийматимемо рішення щодо цього", - сказав він.

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Як пише видання, у найближчу суботу-неділю – 14-15 листопада, карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть, оскільки міська комісія з питань ТЕБ і НС, яка вносить зміни у режим карантину, засідатиме з цього приводу лише 16 листопада.

Вчора у Рівному декілька десятків підприємців протестували під стінами Рівненської ОДА проти введення карантину вихідного дня, який вважають критичним для свого бізнесу.

Карантин вихідного дня: що відомо

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Автор: Юрій Годован