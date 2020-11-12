У Рівному вирішили не запроваджувати карантин вихідного дня у найближчі суботу та неділю.
Про це повідомляє місцеве видання "7 днів" із посиланням на заяву міського голови Володимира Хомка.
"Найперше чекаємо сьогодні селекторної наради в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна. Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже прийматимемо рішення щодо цього", - сказав він.
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Як пише видання, у найближчу суботу-неділю – 14-15 листопада, карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть, оскільки міська комісія з питань ТЕБ і НС, яка вносить зміни у режим карантину, засідатиме з цього приводу лише 16 листопада.
Вчора у Рівному декілька десятків підприємців протестували під стінами Рівненської ОДА проти введення карантину вихідного дня, який вважають критичним для свого бізнесу.
Карантин вихідного дня: що відомо
- Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.
- Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.
- У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що завдяки карантину вихідного дня в Україні припиниться зростання числа хворих COVID-19 "ураганними темпами".
- На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.
- Від запровадження карантину вихідного дня вже відмовилися кілька міст, зокрема Львів та Слов'янськ. У Львові навіть мають намір судитися з Кабміном.
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