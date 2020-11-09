У місті посилили карантин.

Запоріжжя, як і низка інших обласних центрів України, з 9 листопада потрапило до "червоної" зони карантину.

Про те, як змінилося життя міста у зв'язку з цим - йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Відсьогодні там діють нові обмеження. Зокрема, скасовано безкоштовний проїзд у транспорті для пенсіонерів. Також у запорізьких лікарнях вдвічі збільшують кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

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Підготовка до посилення карантину почалася раніше. Два тижні тому було збільшено штраф для перевізників, які беруть у транспорт стоячих пасажирів. Це викликало величезні черги на зупинках. До транспорту можна потрапити тільки в масці.

Кафе і ресторани Запоріжжя відтепер працюють до 20:00, після - тільки на винос. Продовжать свою роботу спортзали, фітнес-центри, перукарні, ринки і магазини за умови збереження дистанції і масочного режиму.

Для учнів старших класів та студентів діє карантин. Вихованці дитсадків та школярі молодших класів продовжують навчання.

Карантин і коронавірус в Україні: що відомо

Станом на ранок 9 листопада в Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. З них дітей - 350, медпрацівників - 321. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Запорізькій областях.

Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування - вся карта стала "помаранчевою" і "червоною"," зелених" і "жовтих" зон не залишилося.

Також стало відомо, що для людей у віці старше 60 років в Україні можуть ввести спеціальний час для здійснення ними покупок без сторонніх.

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Автор: УНІАН