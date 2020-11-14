Люди ходять пішохідним переходом.

Підприємці з Овруча перекрили міжнародну трасу М-21 Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський.

Про це кореспонденту УНІАН розповіла керівниця прес-служби ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.

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«Наразі перекрито трасу Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський в місті Овруч. Близько 50 осіб бере участь в акції. Організовано рух транспорту в об’їзд», - розповіла Алла Ващенко.

Вранці 14 листопада проти карантину вихідного дня також виступили й підприємці одного з найбільших ринків країни в Чернівцях.

14 листопада о 00.00 почав діяти "карантин вихідного дня", який обмежує роботу підприємств громадського харчування (крім послуг "на виніс"), торгово-розважальних центрів, розважальних центрів, суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення тощо.

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Автор: Марина Чорноштан