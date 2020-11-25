Судом відкрито провадження у справах за двома позовами.

Окружний адміністративний суд Києва отримав чотири позови щодо скасування рішення уряду про запровадження в Україні «карантину вихідного дня».

Як повідомляє прес-служба ОАСК, минулого тижня суд отримав три позови про оскарження «карантину вихідного дня», встановленого постановою уряду.

Читайте такожКабмін готується до можливого жорсткого карантину на зимові свята

Наразі судом відкрито провадження у справах за двома позовами, третю позовну заяву суд залишив без руху для усунення позивачем недоліків.

Сьогодні канцелярією суду зареєстровано ще один подібний позов - жителя Чернігівської області.

"Серед вимог позову – скасувати постанову уряду, якою було введено «карантин вихідного дня». Зокрема, йдеться про оскарження змін до постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», внесених 11 листопада 2020 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що позивач також просить суд стягнути з Кабінету міністрів на його користь компенсацію за заподіяну моральну шкоду у розмірі 500 тис. грн.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників «забороненого» на вихідні бізнесу.

23 листопада стало відомо, що група народних депутатів оскаржила у Конституційному суді окремі положення постанови уряду щодо "карантину вихідного дня".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк