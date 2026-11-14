Понад 1000 українців можуть повернутися додому в рамках наступного обміну з РФ, - Лубінець

Лубінець наголосив, що Україна прагне збільшити цю цифру.

У рамках наступного обміну полоненими з Росією додому можуть повернутися щонайменше 1 000 українців. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

"Після появи інформації про можливість обміну я одразу зв’язався з Яною Лантратовою (уповноважена з прав людини в РФ – УНІАН), щоб обговорити подальші механізми його реалізації. У відповідь отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про 1 000 осіб. Водночас робота має тривати, щоб ця цифра була якомога більшою", – розповів він.

Лубінець зазначив, що Україна озвучила своє бачення наступного обміну полоненими російській стороні.

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"Серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні особи", – підкреслив омбудсман.

Чи готується гуманітарна місія в Константинівці

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що місто Константинівка в Донецькій області не входить до переліку міст, які розглядаються для проведення гуманітарної місії за прикладом окупованих Олешок у Херсонській області.

Лубінець зазначив, що українська сторона має перелік міст, які розглядаються для проведення гуманітарних місій. Однак, за його словами, він вперше почув про потенційну підготовку до такої місії в Костянтинівці із засобів масової інформації після зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та спеціальними представниками з боку США.

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