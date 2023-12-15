Посилений захист ЮНЕСКО поширився ще на п’ять українських об’єктів – це дерев’яні церкви на Закарпатті та Львівщині, будівлі одеської опери і філармонії, чернігівський собор.

Будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету та Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха додали до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом. Про це повідомляє прес-служба мерії Одеси.

Зазначається, що комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту постановив тимчасово внести ще п’ять об'єктів культурної спадщини України під посилений захист. Це пам’ятки культурної спадщини, які розташовані в Одесі, Чернігові, у Львівській та Закарпатській областях. Це дерев’яні церкви Карпатського регіону, зокрема, церква Архангела Михаїла (село Ужок, Закарпатська область) та церква Святого Юра (Дрогобич, Львівська область), Спасо-Преображенський собор у Чернігові та дві будівлі в Одесі - Одеського національного академічного театру опери та балету та обласної філармонії імені Давида Ойстраха.

У мерії розповіли, що 7 вересня члени Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту зібралися на позачергове засідання. Тоді було надано тимчасовий посилений захист 20 об'єктам культурної спадщини. Також ухвалили рішення щодо проведення навчання з охорони культурної спадщини для працівників українських силових і судових структур.

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"За 25 років 11 країн подали 18 об'єктів під посилений захист відповідно до Другого протоколу ЮНЕСКО до Гаазької конвенції 1954 року. Україна за пів року – 25. Надання об’єктам культурної спадщини України посиленого захисту стало прецедентом у практиці застосування Другого протоколу як процедура, що була вперше застосована не в мирний, а у воєнний час", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що недотримання цих положень буде кваліфіковано як "серйозне порушення" Гаазької конвенції 1954 року та Другого протоколу до неї.

Рішення щодо додаткового захисту підвищить безпеку об’єктів під час війни, потенційно дозволяючи компетентним органам усіх 88 держав-учасниць Другого протоколу 1999 року переслідувати або екстрадувати ймовірних правопорушників.

Ворожі атаки на цивільні об’єкти в Одесі

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Наприклад, влітку цьогоріч ворог обстріляв середмістя Одеси, де руйнувань зазнали десятки будівель у зоні, яка входить до Списку ЮНЕСКО. У листопаді окупанти вдарили по Одесі "Оніксом" та "Іскандером-М". Також було влучено у середмістя. Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, який віднесено до спадщини ЮНЕСКО.

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