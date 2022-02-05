Учасники заходу скандували патріотичні гасла та несли плакати із закликом припинити російську агресію.

У суботу, 5 лютого, в центрі Харкова пройшов "Марш Єдності". До нього приєдналися п'ять тисяч людей.

Про це повідомляють Укрінформ та Суспільне.

Подія стартувала о 14:30 з площі Конституції. Попереду колони йшли харків’яни з головним банером "Харків – це Україна". Учасники маршу також тримали в руках українські прапори та червоно-чорні стяги.

За різними оцінками, у марші взяли участь понад 5 тисяч осіб. Співорганізатор заходу Костянтин Немічев назвав таке ж число.

Учасники маршу пройшли головною Сумською вулицею до площі Свободи, скандуючи патріотичні гасла "Одна єдина соборна Україна", "Слава, слава!", "Слава Україні! Героям слава". У руках харків’яни тримали плакати з надписом "Стоп російській агресії".

Громадський порядок забезпечували поліціянти, кінологи із собаками та громадські спостерігачі.

"Це мирна акція без політичних закликів, яку Харківська міська рада намагалася заборонити, посилаючись на ковід та загрозу ймовірних провокацій. Тим краще, що суд дозволив її провести, бо це – реалізація прав людей на демонстрацію своєї позиції", – розповів Немічев.

Марш минув без сутичок та завершився мітингом біля волонтерського намету "Все для перемоги" на площі Свободи.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський заявив не виключив окупації Росією Харкова.

"Я скажу реалістично: якщо Росія вирішить посилити своє загострення, звичайно, вони збираються робити це на територіях, де історично є люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем української уряду, може бути окупованим. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації й анексії Криму, ми розуміємо, що це здійсненно і може відбутися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові живе понад мільйона громадян. Це не буде лише окупація, це буде початком широкомасштабної війни", - наголосив Зеленський.

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