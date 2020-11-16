Про смерть Олександра Лугового стало відомо сьогодні, 16 листопада.

Новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусу.

Інформацію про це підтвердив нардеп по Конотопському округу Ігор Молоток.

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"Пішов з життя новообраний мер Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалося, що найстрашніше вже позаду, але це було не так", - написав Молоток.

Олександр Луговий балотувався в мери Конотопа як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Смерть мера Борисполя: що відомо

Наприкінці жовтня міський голова Борисполя Анатолій Федорчук помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. Медики оцінювали стан Федорчука як середньої тяжкості. 28 жовтня лікарі констатували його смерть.

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Автор: Катерина Лиманська