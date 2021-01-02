Після святкових вихідних станом на 2 січня в Україні коронавірус підтвердили всього у 5038 громадян.

Голова правління благодійних фондів «Повернись живим» та «Крила фенікса» Олександра Тарасова померла від ускладнень, спричинених коронавірусом.

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Про це у Facebook повідомила волонтерка Лілія Блохіна.

«Сум, біль... Друзі, від Covid 19 померла наша волонтер Олександра Тарасова», – написала вона.

Коронавірус в Україні

Після святкових вихідних станом на 2 січня в Україні коронавірус підтвердили всього у 5038 громадян. Учора, 1 січня, кількість виявлених випадків інфікування сягнула 9432, а одужань – понад 10 тисяч. За минулу добу одужали 2606 людей, 51 людина померла.

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Автор: УНІАН