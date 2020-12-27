Найбільша завантаженість ліжок – у Миколаївській та Одеській областях.

В середньому по Україні завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі для хворих на COVID-19 або з підозрою на цю хворобу становить 38,4%.

Читайте такожУ мережі з'явилися оголошення шахраїв про продаж "вакцини" від коронавірусу - ЄврополПро це повідомляє "Українська правда" з посиланням на дані МОЗ.

"Найбільша завантаженість ліжок – у Миколаївській області (61,5%). На другому місці Одеська область – 52,1%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в інших областях завантаженість не перевищує 50%.

"У Києві хворими з підтвердженим коронавірусом або з підозрою зайнято 45,3% відведених для цього ліжок", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

26 грудня головний державний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19, забезпечені киснем.

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Автор: УНІАН